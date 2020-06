Małopolska: Zaginął 34-latek

Policja poszukuje zaginionego Pawła Zająca, który we wtorek (16 czerwca) wyszedł ze swojego mieszkania i do tej pory nie wrócił, ani nie nawiązał kontaktu z rodziną.

Zdjęcie Paweł Zając /Policja

Zaginiony ok. godz. 12 wsiadł do ciemnozielonego samochodu marki Opel Corsa o nr rej. KLI 44425, informując rodzinę, że wyjeżdża do sklepu.



Ubrany był w kurtkę typu "wiatrówka", granatowe spodnie jeansowe, ciemnozieloną koszulkę z krótkim rękawem oraz niebieskie buty sportowe.



34-latek jest mieszkańcem Skrzydlnej. Mierzy 176 cm wzrostu i jest krępej budowy ciała. Ma krótkie, czarne włosy i piwne oczy.

Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu zaginionego.



Wszystkie osoby znające miejsce pobytu 34-latka lub posiadające informacje, które mogą pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu, proszone są o kontakt z policjantami z Komisariatu Policji w Tymbarku pod nr telefonu 47 83 45 611 lub 786 857 176, lub z najbliższą jednostką policji.