Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach poszukuje Michała Kowalskiego. Mężczyzna ostatni raz widziany był 26 września.

Jak informuje policja, zaginiony ostatni raz widziany był 26 września ok. godz. 10 w Zatorze. Do chwili obecnej nie powrócił do miejsca zamieszkania ani nie nawiązał kontaktu z rodziną.

36-letni Michał Kowalski mierzy 185 cm, jest szczupłej budowy ciała, ma brązowe oczy i ciemne, krótkie włosy.



W dniu zaginięcia mężczyzna ubrany był w czarną koszulkę z krótkim rękawem, czarne spodnie dżinsowe, czerwoną kurtkę i jasne, sportowe buty.

Każdy, kto posiada jakiekolwiek informacje o zaginionym, proszony jest o kontakt z policją pod nr tel.: 12 61 55 510 lub 112.