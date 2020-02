Zwłoki 63-letniego mężczyzny oraz 57-letniej kobiety znaleziono w Karwodrzy (Małopolskie). Postępowanie w sprawie rozpoczęła Prokuratura Rejonowa w Tarnowie

Jak powiedział w poniedziałek prok. Marcin Stępień, ciało matki z ranami ciętymi ujawnił w domu rodzinnym syn, który w niedzielę wezwał policję. Funkcjonariusze w trybie pilnym wieczorem udali się do Karwodrzy, gdzie w studni odnaleźli także zwłoki mężczyzny - męża kobiety.

Na miejscu zabezpieczono narzędzia, które prawdopodobnie posłużyły do pozbawienia życia kobiety. Zdaniem prokuratora wiele wskazuje na to, że w Karwodrzy doszło do samobójstwa rozszerzonego.

"Prowadzimy postępowanie w sprawie, zwłoki zostały zabezpieczone do sekcji" - wyjaśnił prokurator.

Sekcja jest zaplanowana na poniedziałek, jej wstępne wyniki powinny być znane we wtorek.