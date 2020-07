50-letni Jacek Hodurek poszukiwany jest na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Wieliczce. Mężczyzna ma odbyć karę 11 miesięcy i 14 dni pozbawienia wolności. Małopolscy policjanci apelują o informacje mogące pomóc w ustaleniu pobytu skazanego.

Zdjęcie Poszukiwany Jacek Hodurek /Małopolska Policja /Policja

Jak informuje małopolska policja, Jacek Hodurek poszukiwany jest na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Wieliczce do odbycia kary 11 miesięcy i 14 dni pozbawienia wolności w związku z naruszeniem art. 266 § 1 kk., który mówi o ujawnieniu lub wykorzystaniu informacji uzyskanej w związku z wykonywaną funkcją lub czynnościami służbowymi, oraz art. 224 § 2 kk. - wymuszaniem czynności urzędowych.

50-latek ma ok. 170 cm wzrostu i jest średniej budowy ciała. Ma blond włosy i zielone oczy. Na ciele ma liczne tatuaże - w okolicy lewego oka tatuaż w kształcie kropki, tatuaż na barkach - symetrycznie po cztery gwiazdki, tatuaż na lewej łopatce przedstawiający głowę kobiety z wężem, tatuaż na prawym barku w postaci głowy smoka, a na lewym barku przedstawiający głowę pirata.

50-latek ostatni raz zamieszkiwał w Koźmicach Małych w powiecie wielickim.

Policja prosi o przekazywanie informacji mogących pomóc w ustaleniu miejsca pobytu poszukiwanego do Komisariatu Policji VI w Krakowie pod nr tel. 47 83-52-917 lub 112.

Funkcjonariusze jednocześnie przypominają, że za ukrywanie poszukiwanego lub pomaganie mu w ucieczce grozi do pięciu lat pozbawienia wolności. "Równocześnie informujemy o zapewnieniu utrzymania tajemnicy co do osoby informującej" - wskazano w komunikacie.