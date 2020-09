- Wcześniej spalił się budynek gospodarczy i teraz, następnego dnia, na tym samym osiedlu w miejscowości Więciórka, mamy kolejne zdarzenie - poinformował w rozmowie z Interią rzecznik Komendy Powiatowej PSP w Myślenicach mł. bryg. Roman Ajchler.

Zdjęcie Pożar w miejscowości Więciórka /Facebook /

- Są tam dwa budynki gospodarcze, budynek mieszkalny, zwarta zabudowa. Jeszcze nie mamy informacji, jak dokładnie rozprzestrzenił się ogień. W akcji bierze udział 12 zastępów straży pożarnej. Na miejscu jest kierownictwo komendy powiatowej w Myślenicach i komendant osobiście dowodzi - poinformował w rozmowie z Interią mł. bryg. Roman Ajchler.

To już drugi pożar w miejscowości Więciórka (pow. myślenicki) w ciągu ostatniej doby. Ogień pojawił się w budynkach położonych w jednej okolicy w ciągu 24 godzin. W odpowiedzi na pytanie, czy ktoś mógł celowo wywołać pożar, rzecznik podkreślił, że na razie nie ma żadnych informacji na ten temat.

- Wszystkie ustalenia będzie prowadziła policja, która jest zobowiązana do wyjaśnienia przyczyn powstania tych pożarów. My oczywiście ze swojej strony, rozmawiając z mieszkańcami, poszkodowanymi czy sąsiadami, staramy się ustalić, jak do tego pożaru doszło, kto pierwszy o nim informował i później umieszczamy te ustalenia w swoich dokumentach. Najczęściej nie ma konkretnej informacji, że ktoś zobaczył, jak ten pożar zaistniał. Wtedy wyjaśnienie okoliczności pozostaje w rękach policji - podkreślił.