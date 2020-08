Arcybiskup senior archidiecezji lwowskiej kard. Marian Jaworski trafił we wtorek (18 sierpnia) do jednego z krakowskich szpitali. Informację tę potwierdził w środę rzecznik krakowskiej kurii ks. Łukasz Michalczewski.

To już kolejny w tym roku pobyt hierarchy w szpitalu. W połowie kwietnia trafił on do Szpitala Specjalistycznego im. Dietla, gdzie przebywał na oddziale intensywnej opieki kardiologicznej.

Kard. Marian Jaworski ma prawie 94 lata. W marcu 2017 roku został uhonorowany przez prezydenta Andrzeja Dudę Orderem Orła Białego "w uznaniu znamienitych zasług dla odbudowy życia religijnego na Kresach wschodnich, pogłębiania dialogu ekumenicznego oraz za osiągnięcia naukowe w dziedzinie filozofii i teologii".

Urodził się 21 sierpnia 1926 roku we Lwowie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1950 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej. Studiował na Wydziale Teologicznym UJ i na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL. Był wykładowcą KUL, Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie i Papieskiego Wydziału Teologicznego w Krakowie.

Kardynał wrócił do Krakowa

W 1967 r. w wyniku obrażeń w wypadku kolejowym pod Działdowem duchownemu amputowano część lewej ręki. Sakrę biskupią otrzymał w 1984 r. W 1998 r. Jan Paweł II mianował go kardynałem "w sercu", godność tę otrzymał na konsystorzu w 2001. Był pierwszym rektorem Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, a od 16 stycznia 1991 r. do października 2008 r. pierwszym po II wojnie światowej arcybiskupem metropolitą lwowskim obrządku łacińskiego.

Jako biskup i kardynał Marian Jaworski uczestniczył w wielu ważnych wydarzeniach kościelnych oraz w konklawe po śmierci Jana Pawła II, które wybrało w 2005 r. jego następcę - Benedykta XVI. 21 października 2008 r. Benedykt XVI przyjął rezygnację kard. Jaworskiego z urzędu metropolity lwowskiego. Kardynał wrócił wówczas do Polski i zamieszkał w Krakowie.

Kard. Jaworski jest doktorem honoris causa m.in. Uniwersytetu w Bochum, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnie to Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) i wrocławskiego Papieskiego Wydziału Teologicznego. Jest też honorowym obywatelem Krakowa, Lubaczowa i Puszczykowa. Prezydent Lech Kaczyński w 2007 r. odznaczył go Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.