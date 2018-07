Małopolskie: Nielegalni imigranci w naczepie tira z arbuzami

W naczepie ciężarówki wiozącej do Polski arbuzy ukryli się nielegalni imigranci zmierzający do Francji. Dwóch Afgańczyków zostało zatrzymanych w Chyżnem (woj. małopolskie).

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /Kuba Suszek /Reporter

Podczas kontroli ciężarówki z Czarnogóry, w rejonie byłego przejścia granicznego w Chyżnem w minioną sobotę, wątpliwości funkcjonariuszy wzbudziła linka zabezpieczająca naczepę pojazdu. Po dokładnym sprawdzeniu okazało się, iż linka została wcześniej przecięta i ponownie połączona.

Reklama

Kiedy otwarto naczepę, wśród arbuzów ujawniono dwóch młodych mężczyzn. Podali się za obywateli Afganistanu, jednak nie posiadali przy sobie żadnych dokumentów. Pojazd prowadził obywatel Czarnogóry, który przewoził ładunek z Albanii przez Serbię, Węgry i Słowację do Polski.

Nielegalna podróż trwała rok

Z zeznań zatrzymanych osób wynika, że krajem docelowym dwóch mężczyzn miała być Francja. Ich podróż trwała ok. 12 miesięcy.

Afgańczycy przedostali się nielegalnie z Afganistanu przez Iran do Turcji. Tam podjęli pracę, aby zdobyć środki finansowe potrzebne do dalszej podróży w głąb Europy. Do Grecji dopłynęli pontonami, natomiast z Macedonii do Serbii przeszli na piechotę. W Belgradzie przedostali się do naczepy ciężarówki. Kierowca pojazdu nie wiedział o dodatkowej liczbie "pasażerów".



Jeden z zatrzymanych przyznaje, że podczas przekraczania granic kolejnych państw wręczył przemytnikom w sumie 7 tys. euro.



Cudzoziemcy zostali przekazani słowackim pogranicznikom.

W związku z możliwością skażenia przewożone arbuzy - decyzją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Targu - zostały zutylizowane.