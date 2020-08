Zarzuty kierowania gróźb pozbawienia życia i usiłowania zabójstwa postawiono 49-letniemu mieszkańcowi Jabłonki (Małopolskie), który podczas domowej awantury ugodził nożem w szyję swojego 42-letniego przyrodniego brata. Decyzją sądu napastnik został tymczasowo aresztowany.

Jak poinformował we wtorek rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń, do zdarzenia doszło w sobotę podczas wspólnego spożywania alkoholu. W pewnym momencie mężczyźni posprzeczali się i starszy ugodził nożem w szyję młodszego. Poszkodowany został przewieziony do szpitala - doznane przez niego obrażenia okazały się niezagrażające życiu.

49-latek został zatrzymany przez policjantów. W komendzie powiatowej w Nowym Targu postawiono mu zarzuty kierowania gróźb pozbawienia życia i usiłowania zabójstwa. Podejrzany, decyzją tamtejszego sądu rejonowego został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy.