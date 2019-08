Policja z Suchej Beskidzkiej wraz z prokuraturą prowadzą śledztwo w sprawie tragedii, do jakiej doszło we wsi Śleszowice - informuje "Gazeta Krakowska". Syn znalazł ciało swej martwej matki (67 lat). W środku budynku był nieprzytomny mąż zmarłej (71 lat).

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Gerard /Reporter

Do tragedii nieopodal Suchej Beskidzkiej doszło w środę, 14 sierpnia. Jak podaje portal TVP Info, około godziny 11.30 do domu rodzinnego powrócił 43-letni syn ofiary. Mężczyzna zastał w jednym z pokoi martwą matkę, która miała widoczne obrażenia głowy.



Obok leżał ojciec 43-latka, który miał głębokie rany cięte rąk. Mężczyzna w ciężkim stanie został przetransportowany do szpitala.



Reklama

Według policji na razie nie sposób powiedzieć, czy mamy do czynienia z napadem, w czasie którego doszło do zabójstwa, czy też z tzw. samobójstwem rozszerzonym, polegającym na tym, że starszy mężczyzna zabił żonę, a potem próbował popełnić samobójstwo.