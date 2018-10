Małopolskie: Zabezpieczono chemikalia do konstrukcji bomby. Ewakuacja

W Bańskiej Niżnej, gdzie w czwartek silna eksplozja zabiła 40-latka, zespół sapersko-minerski zabezpieczył dużą ilość środków chemicznych, które mogły posłużyć do skonstruowania bomby. Na czas załadunku chemikaliów okoliczni mieszkańcy będą ewakuowani.

Zdjęcie Służby na miejscu zdarzenia / Grzegorz Momot /PAP

"Zostało zabezpieczonych sporo substancji chemicznych, które mogły służyć do konstrukcji materiałów wybuchowych. Te chemikalia będą przewożone do laboratorium i poddane kolejnym badaniom" - powiedziała PAP rzeczniczka nowotarskiej policji Dorota Garbacz.

Transport znacznej ilości chemikaliów zaplanowano w nocy z czwartku na piątek. Ze względów bezpieczeństwa na czas załadunku policja ewakuuje mieszkańców sąsiednich domów.

Do silnej eksplozji w Bańskiej Niżnej koło Nowego Targu doszło nad ranem. O godz. 7.20 na miejsce została wezwana policja. Funkcjonariusze za zabudowaniami odkryli około metrowy lej, powstały od silnej eksplozji i porozrzucane po okolicy szczątki ludzkie, które będą zabezpieczone do badań DNA. Policjanci pod nadzorem prokuratury ustalają, co było przyczyną wybuchu i jakie były okoliczności całego zdarzenia.