Małopolskie: Zagłodził zwierzęta. Karmił raz w tygodniu

Prokuratura Rejonowa w Limanowej wniesie akt oskarżenia dla 46-letniego mężczyzny z Olszówki (woj. małopolskie), który doprowadził do śmierci głodowej zwierząt w swoim gospodarstwie – informuje "Gazeta Krakowska". Właściciel karmił je raz w tygodniu.

Zdjęcie Gospodarstwo, w którym znaleziono zagłodzone zwierzęta. /KPP Limanowa /Policja

Wśród zmarłych zwierząt znalazło się sześć krów, trzy owce i jedno jagnię.

Policja 4 czerwca otrzymała zgłoszenie od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Limanowej, że w jednym z gospodarstw znaleziono martwe zwierzęta. Weterynarz stwierdził, że przyczyną śmierci było zagłodzenie. Lekarza wezwał sam właściciel.

Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę, który w tamtym momencie był pijany (w organizmie miał 1,6 promila alkoholu). Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem.

Jak mówi prokurator rejonowy w Limanowej Mirosław Kazana, mężczyzna miał od kwietnia do czerwca bieżącego roku trzymać zwierzęta w "stanie rażącego niechlujstwa, brudu" oraz głodzić je. Grozi mu od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. Sąd postanowił nie stosować wobec podejrzanego aresztu tymczasowego, a jedynie ograniczył się do dozoru policji.

46-latek tłumaczył, że dostał pracę, przez co często wyjeżdżał, dlatego zwierzęta karmił tylko raz w tygodniu.

AK