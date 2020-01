Małopolskie: Znęcali się nad chłopcem. Są zarzuty

Dwaj młodzi mężczyźni, którzy znęcali się nad chłopcem w Myślenicach usłyszeli zarzuty zmuszania do określonego zachowania i narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Prokuratura zastosowała wobec nich także środki zapobiegawcze. Nagranie z zajścia w środę trafiło do internetu.

Zdjęcie Policja; zdjęcie ilustracyjne /Damian Klamka /East News

Jak poinformował rzecznik prasowy myślenickiej policji Dawid Wietrzyk, dwaj młodzi mężczyźni (17 i 20 lat) zostali przesłuchani przez śledczych w piątek i tego samego dnia usłyszeli zarzuty karne: zmuszania innej osoby do określonego zachowania i narażenia jej na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Prokuratura Rejonowa w Myślenicach zastosowała wobec nich środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego i zakazu zbliżania się do pokrzywdzonego. Za zarzucane mężczyznom czyny grozi do trzech lat więzienia.

Na nagraniu, które trafiło w środę do internetu, widać jak dwóch młodych mężczyzn znęca się nad chłopcem. Jeden krępuje go od tyłu, drugi zakłada mu prezerwatywę na głowę i ją podpala. Dziecko próbuje uciec, zwraca się do jednego z mężczyzn po imieniu. Filmik nagrała dziewczyna, która - jak wyjaśnił rzecznik - ma w prawie status świadka.

O zdarzeniu informowali myślenicką policję między innymi zbulwersowani internauci.

Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Myślenicach. Z uwagi na dobro postępowania przygotowawczego, w tym dobro osoby pokrzywdzonej, policja nie udziela w tej sprawie szczegółowych informacji.