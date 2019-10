Policja zatrzymała dwóch młodych mężczyzn, którzy pod koniec września bez przyczyny zniszczyli 30 banerów wyborczych przy ul. Tuchowskiej w Tarnowie (woj. małopolskie). 21-latek i jego o trzy lata starszy kolega przyznali się do winy. Za uszkodzenie mienia grozi im od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.

Jak powiedział we wtorek rzecznik tarnowskiej policji Paweł Klimek, mężczyźni zniszczyli banery wracając o 2 godz. w nocy z imprezy. Byli pod wpływem alkoholu. Każdy baner na ogrodzeniu, czy wystawiony na specjalnej przyczepie, został przedarty. Mężczyźni zniszczyli wszystkie banery przy ul. Tuchowskiej, bez względu na to, jakie partie kandydaci reprezentowali. Kilka takich aktów wandalizmu zarejestrowała jedna z kamer monitoringu. Był to pierwszy krok do ustalenia sprawców.

"Mężczyźni, mieszkańcy podtarnowskiej miejscowości, przyznali się do winy i wyrazili skruchę. Przeprosili także za swoje czyny" - powiedział rzecznik. Za zniszczenie mienia grozi im od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności, ale jeśli naprawią szkodę i pokrzywdzeni - komitety wyborcze - wycofają skargę, to zarzuty postawione sprawcom zostaną wycofane.

Wartość uszkodzeń to ok. 1,5 tys. zł.