Krakowska policja opublikowała wizerunek mężczyzny, który jest sprawcą kradzieży rozbójniczej, do której doszło w sklepie Auchan mieszczącym się w galerii handlowej Bonarka City Center w Krakowie. Mężczyzna w trakcie ucieczki ranił ochroniarza.

Wzrost mężczyzny to około 180 cm, a wiek 35-40 lat. Jest szczupłej budowy ciała i ma krótkie ciemny blond włosy.

W trakcie kradzieży mężczyzna był ubrany w jasne, krótkie spodnie jeansowe, ciemne sportowe buty, czarne skarpetki, ciemnogranatowy t-shirt z krótkimi rękawami. Ponadto sprawca miał na sobie pochodzącą z kradzieży granatową zapinaną na zamek błyskawiczny kurtkę ortalionową z kapturem z niebieskimi lampasami od rękawa do pasa po bokach.



Do zdarzenia doszło we wtorek, 10 września po godzinie 18 w centrum handlowym Bonarka przy ul. Kamieńskiego 11 w Krakowie. Mężczyzna robiąc zakupy, wyszedł ze sklepu nie płacąc za przymierzone ubrania. Próbę kradzieży zauważył menadżer ochrony, który ruszył w pościg za mężczyzną.

"Pomiędzy mężczyznami doszło do przepychanki, w trakcie której ochroniarz został dwukrotnie ugodzony ostrym narzędziem przez złodzieja, któremu następnie udało się uciec" - powiedział Interii Piotr Szpiech z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.



Jeżeli ktokolwiek rozpozna sprawcę rabunku, proszony jest o kontakt z policją pod numerami telefonu 12 615 20 40, 12 615 29 17 lub 112, 997.