Prezydent Jacek Majchrowski zaapelował do krakowskiej kurii o zmniejszenie liczby godzin religii w pierwszych klasach szkół średnich - informuje krakowska "Gazeta Wyborcza". Powodem jest reforma edukacji: we wrześniu do pierwszych klas szkół średnich pójdą dwa roczniki i wiele placówek ma problemy, aby pomieścić tak dużo uczniów.

Zdjęcie Jacek Majchrowski /ANDRZEJ BANAS / POLSKA PRESS /East News

Pismo do kurii z prośbą o zgodę na zmniejszenie liczby godzin religii w przyszłym roku jest wynikiem przyjęcia przez radnych uchwały kierunkowej w tej sprawie. Oprócz zmniejszenia liczby godzin religii była w nim mowa o tym, że powinny się one odbywać na pierwszej lub ostatniej lekcji.



Reklama

Wczoraj z krakowskiego magistratu wysłano pismo do krakowskiej kurii, w którym czytamy, że takie rozwiązanie miałoby charakter jednorazowy i poprawiłoby sytuację lokalową w szkołach spowodowaną kumulacją roczników.



Władze Warszawy już na początku roku zaapelowały do kurii o wydawanie dyrektorom liceów, techników i zawodówek zgód na zmniejszenie liczby lekcji religii z jednej do dwóch. Kuria przyznała, że w przyszłym roku sytuacja będzie wyjątkowa, ale biskupi każdą prośbę ze szkoły będą rozpatrywali indywidualnie. Podkreślili, że okrojone lekcje godziny religii mają być sytuacją wyjątkową.



Różnica pomiędzy stolicą i Krakowem jest taka, że w Warszawie wnioski o ograniczenie liczby godzin religii będą składać poszczególne szkoły, natomiast w Krakowie prezydent chce uregulować we wszystkich pierwszych klasach szkół średnich.