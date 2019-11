Mobbing i molestowanie w krakowskiej Bagateli? Wstrząsające relacje kobiet

"Gdy jedna z naszych koleżanek po wyjściu od dyrektora dostała ataku paniki i zaczęła wymiotować z przerażenia po tym, jak była napastowana, uznałyśmy, że nie możemy dalej milczeć. Zorientowałyśmy się też, że dyrektor wybiera na ofiary coraz młodsze dziewczyny" - mówią w rozmowie z portalem tvn24.pl pracowniczki krakowskiego Teatru Bagatela. Oskarżają one dyrektora Henryka Jacka Schoena o mobbing i molestowanie seksualne.

Pracownice krakowskiego Teatru Bagatela zarzucają dyrektorowi - Henrykowi Jackowi Schoenowi - mobbing i molestowanie seksualne. Do takich zachowań miało dochodzić już kilkanaście lat temu, jednak dopiero teraz kobiety zdecydowały się złożyć pismo w tej sprawie do prezydenta Krakowa, czyli organu nadzorczego.

Z portalem tvn24.pl skontaktowała się grupa obecnych oraz byłych pracowniczek Bagateli - aktorek, reżyserek i pracowniczek biura teatru. Osiem spośród z nich podpisało się pod pismem do prezydenta miasta. Pierwszy list do prezydenta Majchrowskiego zaniosła aktorka Alina Kamińska. Ona też miała doświadczyć nagannych zachowań ze strony dyrektora teatru.

Jak czytamy, pracowniczki teatru zdecydowały się na nagłośnienie sprawy, gdyż w ostatnim czasie nasiliły się "incydenty". Jedna z nich m.in. z powodu zachowania Schoena 15 lat temu odeszła z pracy. Ich relacje są wstrząsające.

"Gdy jedna z naszych koleżanek po wyjściu od dyrektora dostała ataku paniki i zaczęła wymiotować z przerażenia po tym, jak była napastowana, uznałyśmy, że nie możemy dalej milczeć. Zorientowałyśmy się też, że dyrektor wybiera na ofiary coraz młodsze dziewczyny" - mówią portalowi tvn24.pl pracowniczki Bagateli. Do tego zdarzenia miało dojść w maju tego roku przy okazji 25. rocznicy grania hitowego przedstawienia "Mayday", a jego ofiarą miała paść pracowniczka administracji teatru.

"W jednym z teatralnych korytarzy Schoen miał objąć kobietę, przyciągnąć do siebie i wepchnąć język do ust. Udało jej się wyrwać, ale za chwilę miała stawić się w gabinecie dyrektora na służbowym spotkaniu" - czytamy.

Dyrektor teatru miał lizać kobietę po szyi, całować w usta, głaskać po dłoniach i rękach. Zachowanie 68-latka jego ofiara przypłaciła załamaniem nerwowym i koniecznością skorzystania z pomocy terapeuty.

Inna z rozmówczyń tvn24.pl wyznaje: "Podczas spotkania rozmawiamy o czymś merytorycznie, a on nagle zawiesza głos. I bez związku zaczyna opowiadać, co by ze mną robił, gdyby był moim chłopakiem. Mówił mi, że mam piękną skórę i chciałby ją pieścić".

Kolejna dodaje: "Podczas pierwszej premiery przytulił mnie. Na początku się ucieszyłam, ale zaraz zesztywniałam, gdy poczułam, że ręką zjechał na pośladki. Potem zaczęło się napastowanie słowami: erotyczne podteksty w każdej rozmowie, dyszenie". Z relacji kobiet wynika, że dyrektor teatru na swoje ofiary wybierał kobiety niezamężne, niemające partnerów, często samotne matki, początkowo oferując pomoc.

Jak informuje tvn24.pl, 30 października doszło do spotkania prezydenta Majchrowskiego z dyrektorem teatru. Następnego dnia miał on kontaktować się z oskarżającymi go kobietami. Jedna z nich miała zostać zaproszona do grupy, która w teatrze będzie odpowiadać za tworzenie antymobbingowych procedur. Ponadto Schoen miał stwierdzić, że "nie zdawał sobie sprawy, że jego serdeczność jest nazywana mobbingowaniem czy molestowaniem". Miały paść przeprosiny.

Kolejny list do prezydenta miasta w sprawie dyrektora teatru trafił w poniedziałek 4 listopada. Kobiety podkreślają, że "czekają na kolejne kroki" ze strony prezydenta Krakowa.

We wtorek Jacek Majchrowski zawiadomił prokuraturę.