Małopolska Policja wyznaczyła nagrodę w wysokości pięciu tysięcy złotych za pomoc w zidentyfikowaniu mężczyzny, który wjechał w 6-latka na stoku narciarskim w Białce Tatrzańskiej i uciekł - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM. Chłopiec z połamanymi nogami trafił do szpitala.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Bartłomiej Kudowicz /Agencja FORUM

Do groźnego wypadku doszło w piątek o godzinie 12.20 na stoku narciarskim nr 9 Kotelnicy Białczańskiej. 6-latek uczył się tam jeździć na nartach pod opieką swojego ojca. Nagle w dziecko z impetem uderzył narciarz. Sprawca wypadku nawet nie zatrzymał się, aby sprawdzić, czy 6-latkowi coś się stało. Odjechał bez słowa.



Rodzic wezwał do poszkodowanego dziecka ratowników TOPR-u, którzy udzielili pierwszej pomocy, unieruchomili złamane kończyny i przetransportowali do karetki pogotowia.

Sprawca wypadku to około 30-letni mężczyzna. Był ubrany w niebieską kurtkę, spodnie narciarskie z czerwonymi elementami, kask i gogle.

Osoby, które widziały ten wypadek, są proszone o kontakt z policjantami z Bukowiny Tatrzańskiej.



Marek Wiosło