Zaginęli Ivan Magnuski i Mariusz Gajda - informuje nowotarska policja. 11-letni chłopcy wyszli z domu w środę (28 listopada).

Zdjęcie Zaginęli Ivan Magnuski i Mariusz Gajda /Policja

Chłopcy wczoraj rano wyszli z domów do szkoły w Nowym Targu, gdzie przebywali do południa. Około godziny 12. wyszli ze szkoły w czasie przerwy i do tej pory nie wrócili do miejsca zamieszkania. Nie nawiązali też kontaktu z rodziną. Ivan i Mariusz mogą przebywać na terenie Krakowa.

Policja podała rysopisy chłopców. Ivan Magnuski ma 152 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, włosy kasztanowe, krótkie z grzywką, oczy brązowe, nos prosty. Uzębienie pełne, znaki szczególne: blizna pod prawym łukiem brwiowym. W dniu zaginięcia ubrany był w kurtkę zimową koloru pomarańczowo-niebieskiego, szarą czapkę, szare dresowe spodnie, wiązane pomarańczowe buty sportowe. Posiadał też przy sobie czarny plecak.

Mariusz Gajda ma 170 cm wzrostu, jest średniej budowy ciała, włosy brązowe, krótkie, nos prosty, uzębienie pełne. W dniu zaginięcia ubrany był w czarną kurtkę zimową z kapturem, czarne buty.

Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu chłopców lub inne informacje, które mogą pomóc w ich odnalezieniu proszone są o kontakt z Policją pod numerem telefonu: 18 26 10 400 lub 112.