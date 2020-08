​Odszedł Jerzy Rościszewski. Były prezydent Krakowa miał 84 lata

W niedzielę w wieku 84 lat zmarł Jerzy Rościszewski. Były prezydent Krakowa, który funkcję sprawował w 1990 r., pełnił w tym czasie także obowiązki wojewody krakowskiego. Był radnym Rady Miasta Krakowa, członkiem stowarzyszenia Kuźnica. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Informacje o śmierci Rościszewskiego podał w poniedziałek krakowski magistrat. Radio Kraków przekazało, że były prezydent miasta zmarł w szpitalu w Kielcach.

Jerzy Rościszewski urodził się 13 kwietnia 1936 r. w podkrakowskich Będkowicach. Kształcił się w Krakowie - tu ukończył Technikum Energetyczne, dyplomowe Studium Zarządzania i Organizacji Przedsiębiorstw przy Akademii Ekonomicznej oraz szkołę rolniczą Spółdzielni Kółek Rolniczych w Krakowie.

W lutym 1990 r. wygrał wybory w Radzie Narodowej na urząd prezydenta miasta, pokonując kandydata popieranego przez solidarnościowy Krakowski Komitet Obywatelski. Z uwagi na status miasta jego prezydentura łączyła się z wykonywaniem obowiązków wojewody. Rolę prezydenta pełnił od 9 lutego do 20 czerwca 1990 r. W tym trzymiesięcznym okresie przejściowym przede wszystkim przygotowywano wdrożenie uregulowań sytuujących miasto jako gminę (do tej pory Kraków miał prawa województwa).

Jerzy Rościszewski zakończył prezydenturę wraz z wygaśnięciem kadencji Rady Narodowej. Przeszedł do pracy w Banku Staropolskim w Krakowie, następnie w Komercyjnym Banku Lubelskim w Krakowie i Banku Spółdzielczym w Krakowie. W wyborach samorządowych 1994 r. z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej wszedł do Rady Miasta Krakowa II kadencji, w której zasiadał do roku 1998. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

