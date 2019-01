"Okienko życia dla zwierząt" w Krakowie? Propozycja radnej

Krakowska radna Grażyna Fijałkowska zwróciła się w środę w interpelacji do prezydenta miasta z propozycją stworzenia "okienka życia dla zwierząt" - miejsca, gdzie można by bezpiecznie pozostawić niechcianego psa czy kota. "Mogłoby to uratować życie niejednego zwierzęcia" - mówiła.

"Bardzo kocham zwierzęta. Sama mam cztery koty i dwa psy - jeden z nich został znaleziony w kontenerze. Wyczytałam ostatnio, że w Warszawie funkcjonuje takie okienko życia dla zwierząt i pomyślałam, że skoro tam się sprawdziło, mogłoby działać także u nas" - powiedziała PAP radna klubu Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska Grażyna Fijałkowska.

Według radnej docelowo w Krakowie okienka powinny znajdować się przynajmniej w trzech lokalizacjach w różnych częściach miasta, ale najpierw, jak zaznaczyła, trzeba się zorientować, kto mógłby je prowadzić.

"Jeżeli będę to wiedzieć, przygotuję uchwałę kierunkową w tej sprawie do prezydenta" - powiedziała Fijałkowska. "Potrzebne będą na to dodatkowe pieniądze, ale dzięki temu będzie można uratować wiele zwierząt skazanych inaczej na śmierć" - dodała.