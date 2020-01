Oświęcim: Zrekonstruowano twarz mężczyzny. Znasz go?

Policjanci z Oświęcimia (woj. małopolskie) zrekonstruowali twarz mężczyzny, którego zwłoki w czerwcu ubiegłego roku zostały wyłowione z Wisły. Policja apeluje o kontakt do wszystkich osób, które rozpoznają go i mogą pomóc w ustaleniu jego personaliów.

Ciało mężczyzny wyłowiono z Wisły w rejonie Dworów 29 czerwca 2018 r.

Jak informuje policja, zwłoki znajdowały się w znacznym stadium rozkładu. Denat nie miał przy sobie dokumentów, nie było też żadnej wskazówki, która mogłaby pomóc w jego identyfikacji.



Pomimo sprawdzenia baz danych osób zaginionych, rozesłania informacji o znalezieniu zwłok do innych jednostek policji i wprowadzeniu kodu DNA denata do policyjnej bazy GENOM, funkcjonariuszom z Oświęcimia nie udało się zidentyfikować mężczyzny.

Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie wykonał specjalistyczne badania, które pomogły określić wiek i wygląd mężczyzny. Wynika z nich, że był on w wieku ok. 47 lat, jednak mógł mieć 10 lat więcej lub mniej. Miał ok. 181-185 cm wzrostu (tolerancja +/- 7 cm), wysokie czoło, duże, wpadnięte oczy, krzaczaste, szerokie, łukowate brwi, duży i wąski nos, odstające uszy i cienkie wargi.

Specjaliści z krakowskiego instytutu dokonali również rekonstrukcji twarzy mężczyzny, którą publikujemy powyżej.

Osoby, które rozpoznają mężczyznę i mogą pomóc w ustaleniu jego tożsamości, proszone są o kontakt z komendą w Oświęcimiu pod nr tel. 33 8475 242, 33 8475 280 lub najbliższą jednostką policji.