W poniedziałek prokuratura poleciła policji wszczęcie dochodzenia w sprawie niedzielnego zgromadzenia narodowców w 74. rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz - poinformował zastępca prokuratora rejonowego w Oświęcimiu Mariusz Słomka. Na czele demonstracji stanął stanął Piotr Rybak, skazany za spalenie kukły Żyda na wrocławskim Rynku.

Zdjęcie "Marsz Pamięci Polskich Ofiar KL Auschwitz" - 27 stycznia 2019 r. marsz środowisk narodowościowych, manifestujących pamięć o polskich ofiarach obozu zagłady przeszedł ulicami Oświęcimia. Na czele demonstracji stanął Piotr Rybak (L), skazany za spalenie kukły Żyda na wrocławskim Rynku.

"Zarejestrowano przebieg tego zgromadzenia. Policja dokonała wstępnej analizy zapisów rejestratorów, po której uznała za właściwe przekazanie całości materiału do prokuratury celem podjęcia decyzji, co dalej robić w tej sprawie. My - również po wstępnej analizie tego materiału - stwierdziliśmy, że niektóre wypowiedzi uczestników tego zgromadzenia mogą wyczerpywać znamiona przestępstwa" - powiedział PAP zastępca prokuratora rejonowego w Oświęcimiu Mariusz Słomka.



Dodał, że chodzi o podejrzenie o publiczne nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym lub rasowym.

"W związku z tym, że takie uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa z tego artykułu zaistniało, w dniu dzisiejszym poleciliśmy wszczęcie przez komendę powiatową policji w Oświęcimiu dochodzenia w tej sprawie. Jest ono prowadzone pod nadzorem prokuratury" - wyjaśnił.

Informacje o nadzorze prokuratury nad dochodzeniem potwierdziła rzecznik komendanta powiatowego policji w Oświęcimiu asp. sztab. Małgorzata Jurecka. Jak powiedziała PAP, prowadzona jest analiza materiału "pod kątem tego, czy doszło do popełnienia przestępstwa".

"Nie było zgłoszeń (po zgromadzeniu narodowców - PAP), natomiast policjanci przeanalizowali nagrania. Wysłali materiały do prokuratury, która zleciła przeprowadzenie dochodzenia w celu stwierdzenia, czy doszło do popełnienia przestępstwa" - powiedziała PAP Jurecka. Jak dodała, chodzi o materiały własne policji.

"Myślę, że trzeba podejść do tego na spokojnie. Przeanalizować i po analizie - podejrzewam - będzie powołany biegły, który oceni ten materiał" - mówiła Jurecka.

Rocznicowe uroczystości

W niedzielę odbyły się uroczyści w 74. rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz. Główne obchody, na które przybyło ponad 50 byłych więźniów tego i innych obozów, odbyły się w budynku tzw. Centralnej Sauny na terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau, gdzie od grudnia 1943 r. Niemcy przyjmowali więźniów do obozu. W uroczystości uczestniczył premier Mateusz Morawiecki, duchowni różnych religii, dyplomaci m.in. z Rosji i Izraela. Patronował im prezydent Andrzej Duda. 27 stycznia na świecie obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

Przed oficjalnymi uroczystościami około dwustu narodowców przemaszerowało od oświęcimskiego dworca kolejowego do byłego obozu Auschwitz I. Przeciwko nim protestowało kilka osób z transparentem "Faszyzm stop!" i flagą Izraela. Przedstawiciel jednego ze środowisk narodowych Piotr Rybak, będący inicjatorem marszu, mówił, że "patrioci polscy, narodowcy, nacjonaliści" upomnieli się o najwyższe wartości: Boga, Honor, Ojczyznę. Według krakowskiej "Gazety Wyborczej", Rybak miał pytać uczestników marszu: "Czy my jesteśmy krajem niepodległym?"; "Czas walczyć z żydostwem i uwolnić od niego Polskę! Gdzie są rządzący tym krajem? Przy korycie! I to trzeba zmienić" - miał wykrzykiwać Rybak.