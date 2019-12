Na szlakach turystycznych pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego pracują nad usunięciem drzew powalonych przez halny. Szlaki będą stopniowo udrażniane.

Zdjęcie Tatry, zdjęcie ilustracyjne /Albin Marciniak /East News

W nocy z piątku na sobotę w Tatrach halny osiągał porywach prędkość do 176 km na godzinę.

"Od rana usuwane są powalone drzewa ze szlaków w dolinach Chochołowskiej i Kościeliskiej. Podobnie jest u wejścia do doliny Białego i Doliny Strążyskiej. Powalone drzewa zalegają także na trakcie od Brzezin do Hali Gąsienicowej przez Dolinę Suchej Wody. Dużo drzew powalonych zalega także na szlaku do Morskiego Oka w rejonie tak zwanego trzeciego skrótu" - powiedziała dyżurna informacji turystycznej TPN.

Pracownicy TPN sukcesywnie usuwają ze szlaków powalone drzewa. Warunki do uprawiania turystyki w Tatrach są w sobotę niekorzystne.

Zapowiadany jest silny wiatr halny, a powyżej górnej granicy lasu szlaki są mocno oblodzone. Od 1600 m n.p.m. obowiązuje pierwszy, najniższy stopień zagrożenia lawinowego.