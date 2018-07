​Pogotowie przeciwpowodziowe w pow. limanowskim

Na terenie całego powiatu limanowskiego od środy wieczorem obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe. Podtopionych jest wiele budynków i dróg. Wojewoda małopolski zwołał sztab kryzysowy.

Zdjęcie Aura nie jest łaskawa w ostatnich dniach... /Stanisław Kowalczuk /East News

"Górskie potoki niesamowicie wezbrały. Były nawet zagrożenia zniszczenia budynków, dlatego prewencyjnie podjęliśmy działania ewakuacyjne. Woda podmywa przyczółki wielu mostów. Skala zdarzenia jest ogromna. Spodziewamy się, że infrastruktura będzie zniszczona w poważnym stopniu" - powiedział PAP zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Limanowej Tomasz Pawlik.

Reklama

Do godz. 22:30 strażacy z Limanowej byli wzywani blisko 130 razy, głównie do zdarzeń związanych z podtopieniami budynków. Na terenie powiatu limanowskiego podmytych jest wiele dróg. Zamknięto drogę wojewódzką nr 968 z na odcinku z Mszany Dolnej do miejscowości Zabrzeż. Wiele dróg lokalnych jest nieprzejezdnych.

Apel wojewody

W związku z intensywnymi opadami deszczu w Małopolsce wojewoda Piotr Ćwik zwołał w środę w nocy Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego. Zapewnił, że "wszystko jest pod kontrolą", jednocześnie zaapelował do mieszkańców o zachowanie rozwagi i ostrożności.

"Analizujemy wszystkie aspekty, nie tylko bieżące interwencje, ale też takie aspekty jak monitorowanie osuwisk czy pracę wodociągów. Oprócz tego, że pada w Małopolsce, pada również w sąsiednich województwach, co też musimy brać pod uwagę. Uspokajająca jest informacja, że zbiorniki mają wysoką rezerwę. Trzymamy rękę na pulsie - służby są w pełnej gotowości i mają wzmocnioną obsadę osobową. Podtopienia są w takich sytuacjach czymś naturalnym, ale sytuacja jest pod kontrolą. Apeluję jednak do mieszkańców o zachowanie rozwagi i ostrożność" - zaznaczył Piotr Ćwik.

Pogotowia przeciwpowodziowe zostały ogłoszone w gm. Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Trzciana i w całym powiecie limanowskim.

Pogotowie przeciwpowodziowe na Podbeskidziu



Z powodu opadów zamknięto część zakopianki

Setki ewakuowanych harcerzy



Sprawdź pogodę dla twojej miejscowości