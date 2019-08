Prokuratura i Interpol poszukują 30-letniej Magdaleny Kralki. Kobieta podejrzana jest o kierowanie grupą przestępczą. "Przejęła potężny interes. Ma ogromne środki, właściwie nieograniczone. Mając takie pieniądze, można się ukrywać" - mówił w TVN24 dziennikarz Szymon Jadczak.

Zdjęcie Poszukiwana 30-letnia Magdalena Kralka /Facebook /Policja

Jak powiedział TVN24 Mateusz Drwal z małopolskiej policji, 30-latka jest podejrzana o kierowanie grupą przestępczą, która skupiała się na dystrybucji oraz handlu narkotykami.

Reklama

Według ustaleń policji, ten gang narkotykowy związany jest ze środowiskiem pseudokibiców jednego z krakowskich klubów piłkarskich.



Magdalena Kralka jest konkubiną jednego z członków gangu braci Z., który został rozbity przez policję w 2017 roku. Wtedy jeden z braci zginął, a dwóch pozostałych trafiło do aresztu - pisze na swojej stronie internetowej TVN24. Zdaniem Szymona Jadczaka, dziennikarza TVN24, Kralka mogła "zarządzać biznesową odnogą kibolskiego gangu", który obracał milionami złotych.



Jak mówił Jadczak: "do Polski zjeżdżały, praktycznie co miesiąc, narkotyki warte 1,5 miliona euro". "Jeden z ludzi, który zna tych braci i był w domu Magdy, opowiadał mi, że tam pieniądze stały na paletach. Oni już nie wiedzieli, co z tymi pieniędzmi zrobić" - dodał.

Handel marihuaną i kokainą

Według ustaleń policji, grupa będąca pod nadzorem Magdaleny Kralki zajmowała się głównie handlem narkotykami. Szacuje się, że rozprowadziła w tym czasie 65 kilogramów marihuany i kokainy na terenie województw małopolskiego i zachodniopomorskiego.



W tym momencie 30-latka jest poszukiwana listem gończym przez Prokuraturę Krajową oraz Europejskim Nakazem Aresztowania, a także czerwoną notą Interpolu - przekazał TVN24 Mateusz Drwal z małopolskiej policji.



Czerwona nota oznacza, że osoba, na którą została nałożona, powinna zostać zatrzymana, tymczasowo aresztowana i poddana ekstradycji.



Rysopis poszukiwanej

Magdalena Kralka, która jest poszukiwana przez policję, ma 30 lat, jasne włosy, zielone oczy i 172 centymetry wzrostu. Ostatnie znane miejsce jej pobytu to Kraków.



Jeżeli ktokolwiek ma informacje na temat poszukiwanej kobiety, proszony jest o kontakt pod numerami telefonu: 12 61-54-420, 12 61-54-446, 12 61-54-448. Każdej osobie dzwoniącej zostanie zapewniona anonimowość.



W wydanym przez siebie komunikacie, policja ostrzega również, że "za ukrywanie lub pomaganie w ucieczce osobie poszukiwanej grozi do pięciu lat więzienia".