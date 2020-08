Prezydent Krakowa: Nie wiemy dokładnie, na czym stoimy

- Ten rok szkolny, który się zaczyna, będzie rokiem ciężkim. Nie wiemy dokładnie, na czym stoimy, dlatego że sytuacja z pandemią jest sytuacją dynamiczną - powiedział dzień przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

W nagraniu wideo, opublikowanym na stronie internetowej urzędu miasta, prezydent podziękował uczniom i pracownikom oświaty za poprzedni rok.

- Spotkaliśmy się z wielkimi trudnościami. Przeszliśmy wszyscy zwycięsko - powiedział i zaznaczył, że absolwenci krakowskich szkół osiągnęli wysokie wyniki podczas egzaminów, a V Liceum Ogólnokształcące zostało uznane za najlepsze w Polsce.

"Nie wiemy dokładnie, na czym stoimy"

Majchrowski złożył życzenia na nadchodzący rok szkolny, ale też ocenił, że będzie to rok ciężki.

- Nie wiemy dokładnie, na czym stoimy, dlatego że sytuacja z pandemią jest sytuacją dynamiczną. Jesteśmy w tej chwili w żółtej strefie - to powoduje, że musimy się liczyć z obostrzeniami, które dotkną nas wszystkich - mówił.

Szkoły są przygotowane

Podkreślił, że krakowscy uczniowie rozpoczynają rok szkolny od normalnej nauki, ale szkoły są też przygotowane do nauczania hybrydowego i e-nauczania. Prezydent dodał, że nauczyciele zostali przeszkoleni w związku z ewentualnością prowadzenia zajęć hybrydowych lub zdalnych i będą, dzięki przygotowywanym przez miasto kolejnym kursom, mieli też w kolejnych tygodniach możliwość zdobyć nowych kwalifikacji.

W ocenie Majchrowskiego dyrektorzy szkół najlepiej orientują się w bieżącej sytuacji placówki i dlatego to oni będą decydować o przebiegu nauczania.

Przygotowania do roku szkolnego

We wtorek w Krakowie naukę rozpocznie ok. 100 tys. uczniów. W placówkach pracuje 12 tys. nauczycieli i 4 tys. pracowników niepedagogicznych.

W mieście przygotowania do roku szkolnego rozpoczęły się w lipcu po tym, jak resort edukacji zapowiedział powrót do nauczania stacjonarnego - miasto wystąpiło do dyrektorów samorządowych szkół i placówek z prośbą, aby rekomendowane rozwiązania włączyli do wewnętrznych procedur bezpieczeństwa, które od 1 września mają obowiązywać w każdej szkole.

W szkołach, zgodnie z zaleceniami MEN i służb sanitarnych przygotowane zostały izolatoria. Do takich pomieszczeń trafią uczniowie z objawami infekcji i będą w nich czekać na odbiór przez rodziców.

Placówki kupiły też środki do dezynfekcji (rąk i pomieszczeń) i środki ochrony osobistej dla pracowników. Tylko do 10 sierpnia wydano na ten cel łącznie 1,7 mln zł. Kwota ta będzie rosła, bo dyrektorzy wciąż, w ramach planów finansowych jednostek, zaopatrują się w niezbędne środki. Od niedawna mogą też składać zamówienia za pośrednictwem portalu Ministerstwa Zdrowia.

Podczas wakacji remonty, w tym generalne, przeszło prawie 300 krakowskich placówek oświaty. Miasto przeznaczyło na ten cel 23 mln zł, z czego 12 mln zł w ramach zadań dzielnic.