Prezydent Krakowa ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe

Prezydent Jacek Majchrowski ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe na obszarze Krakowa. Prezydent polecił służbom dyspozytorskim, wchodzącym w skład Zespołu Zarządzania Kryzysowego, podjęcie stosownych działań.

Zgodnie z przekazanymi w czwartek w południe informacjami Urzędu Miasta Krakowa, w tej chwili miasto dysponuje m.in. 470 m sześc. piasku i 120 tys. worków na piasek. Do godz. 6 magazyn wydał 300 worków z piaskiem i cztery rękawy przeciwpowodziowe. Przygotowanych do wydania jest kolejnych blisko 1,2 tys. worków z piaskiem.

Z informacji przekazanych przez Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa i prognoz hydrologicznych stan wody do godz. 12 wzrośnie do 3,6 m. Osiągnięcie stanu ostrzegawczego Wisły na Bielanach (3,7 m) szacowane jest na godzinę 15.

Model hydrodynamiczny prognozuje osiągnięcie maksymalnego poziomu w sobotę, 25 maja o godz. 6 na poziomie 5,54 m (stan alarmowy obowiązuje od 5,2 metra).

W Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Rozrywka 26 pełniony jest całodobowy dyżur pod numerem telefonu: 12 616 59 99.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłosili ostrzeżenie drugiego stopnia w związku z możliwymi opadami deszczu i burzami. Obowiązuje ono w czwartek do godz. 18.

Meteorolodzy prognozują wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana suma opadów to od 50 do 90 mm. Ulewom mogą towarzyszyć burze z porywami wiatru do 70 km/h. Prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk określono na 85 proc.