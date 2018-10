Prof. Walery Pisarek będzie miał swoją ławeczkę w Nowej Hucie

Prof. Walery Pisarek, zmarły w 2017 roku wybitny językoznawca, honorowy prezes i przewodniczący Rady Języka Polskiego, będzie miał w Parku Ratuszowym w Nowej Hucie swoją literacką ławkę. W piątek otrzyma je także 11 innych osób.

Zdjęcie Prof. Walery Pisarek /Fot. Tomasz Barański /East News

W ten sposób Kraków honoruje wybitnych twórców i akcentuje swoje literackie dziedzictwo. To także element promocji czytelnictwa poprzez łączenie literatury z nowymi technologiami.



Wszystkie ławki są opatrzone tabliczkami, na których obok imienia i nazwiska bohatera znajduje się również specjalny kod QR. Po jego zeskanowaniu urządzeniem mobilnym wyposażonym w odpowiednią aplikację trafiamy na stronę internetową, gdzie można zapoznać się z biografią danej postaci oraz fragmentem książki w wersji tekstowej i audio. Dodatkowo na stronie jest interaktywna mapa, dzięki której można zlokalizować wszystkie literackie ławki - a także najważniejsze literackie adresy Krakowa.

"Bardzo ważne jest to, że znajdują się one nie tylko w centrum, ale w różnych punktach miasta, tam gdzie pisarze mieszkali lub bywali" - mówił PAP zastępca prezydenta Krakowa ds. polityki społecznej, kultury i promocji miasta Andrzej Kulig. "Myślę, że ławeczki się sprawdziły. Sam wielokrotnie widziałem osoby, który pobierały kody QR. Każda forma zachęcania do czytania jest ważna. Dzięki ławeczkom niektórzy po raz pierwszy zetknęli się z danym twórcą. Bardzo cenne jest to, że przywracamy pamięci te osoby. Widzimy, że inne miasta i różne organizacje naśladują ten pomysł" - dodał.

W ramach projektu Kody Miasta literackie ławeczki zyska dwunastu twórców m.in.: autor kultowej serii powieści o Baltazarze Gąbce, redaktor i publicysta Stanisław Pagaczewski, związana z Piwnicą pod Baranami pieśniarka Anna Szałapak, dramaturg, reżyser teatralny i telewizyjny Maciej Wojtyszko oraz publicysta Stefan Wilkanowicz.

Wśród twórców związanych z Krakowem, którzy otrzymają imienne ławeczki będą także poeci: Ewa Sonnenberg, Joanna Lech, Joanna Oparek, Jerzy Kronhold, prozaicy: bośniacki pisarz Miljenko Jergović i Aleksandra Zielińska oraz żyjący w XV wieku niemiecki humanista rozsławiający gród Kraka w utworach poetyckich Konrad Celtis.

Projekt Kody Miasta jest realizowany od czterech lat. W tej chwili jest 168 ławeczek, a od piątku będzie ich 180 - oplatają Planty, są w Parku Ratuszowym w Nowej Hucie, a tabliczki z kodami QR są umieszczone na kamienicach Kazimierza. W ten sposób honorowane są osoby o istotnym dorobku literackim bądź artystycznym i promowany jest tytuł Miasta Literatury UNESCO, który Kraków otrzymał jesienią 2013 r. Dzięki archiwalnym nagraniom można usłyszeć głosy m.in. Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza, Adama Zagajewskiego, Ryszarda Krynickiego, Ewy Lipskiej, Julii Hartwig czy Ziemowita Szczerka.