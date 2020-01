Przemoc w żłobku w Oświęcimiu? Rodzice dotarli do nagrań

Rodzice dzieci ze żłobka przy ul. Szpitalnej w Oświęcimiu dotarli do nagrań, z których wynika, że wobec podopiecznych placówki stosowana była przemoc. Sprawę bada policja, a właścicielka żłobka zawiesiła jego działalność. Miejscy radni proszą o interwencję prezydenta Oświęcimia.

Zdjęcie Rodzice są zszokowani i oburzeni doniesieniami z oświęcimskiego żłobka, zdjęcie ilustracyjne /123RF/PICSEL

Krzyki, szarpanie, wulgaryzmy, karmienie na siłę i zamykanie w ciemnym pomieszczeniu - obraz takiej "opieki" wyłania się z nagrań, do których dotarli rodzice dzieci ze żłobka "Fair Play" w Oświęcimiu. O sprawie informują lokalne media.

Jak podaje serwis faktyoswiecim.pl, o tym, że jedna z opiekunek i osoba zarządzająca żłobkiem stosują wobec podopiecznych przemoc fizyczną i psychiczną, grupę rodziców poinformowały dwie inne opiekunki. To one przekazały nagrania z monitoringu. Same zrezygnowały z pracy w oświęcimskim żłobku.

Rodzice przez kilka dni zbierali dowody, po czym o sprawie powiadomili policję i pozostałych rodziców.



Wstrząsające relacje

Co było na filmikach?

Dzieci były szarpane, karmione na siłę, zamykane w ciemnych pomieszczeniach - opisuje w rozmowie z faktyoswiecim.pl jedna z matek. Z jej relacji wynika, że na jednym z nagrań widać, jak opiekunka przenosi jedną ręką chłopca, po czym rzuca go na podłogę do osobnego pomieszczenia i gasi tam światło.

Maluchy miały słyszeć wyzwiska i wulgaryzmu. Jeśli nie chciały spać - miały mieć głowy nakrywane kołdrą. Dzieci odmawiające jedzenia miały mieć odchylane w tył główki i posiłek wciskany na siłę.

Jak podaje "Gazeta Krakowska", wśród maltretowanych dzieci było dwoje niepełnosprawnych

Jednym z nich był 3,5-letni chłopiec, który - jak relacjonują rodzice, powołując się na nagrania - był rzucony na podłogę. Według informacji "GK", to dziecko z niepełnosprawnością. Chłopiec ma problemy m.in. z oczami i po wielu operacjach, które przeszedł, szczególnie powinien unikać wstrząsów.



Żłobek nieczynny, sprawę bada policja

Właścicielka żłobka Barbara Gawryluk jest zszokowana doniesieniami o przemocy w jej placówce. Jak mówi w rozmowie z serwisem faktyoswiecim.pl, nie wiedziała wcześniej o całej sytuacji. Gawryluk zapewnia, że zwolniła dyscyplinarnie opiekunkę i osobę, która zarządzała żłobkiem w jej imieniu. Kobieta deklaruje pełną współpracę z organami ścigania.

Żłobek został tymczasowo zamknięty.

Sprawą zajmuje się policja, która zabezpieczyła nagrania z monitoringu i te dostarczone im przez zgłaszających.

Z kolei radni miejscy z klubu PiS - jak informuje Radio Kraków - zwrócili się z prośbą o interwencję do prezydenta Oświęcimia Janusza Chwieruta.