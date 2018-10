Ratował żonę, wlewając jej wodę do ust. Nie przeżyła

45-latek próbował ratować będącą pod wpływem alkoholu, narkotyków i leków żonę, wlewając jej do gardła znaczne ilości wody. Kobieta nie przeżyła "kuracji" - informuje "Dziennik Polski".

Do zdarzenia doszło w październiku ubiegłego roku w jednej z miejscowości pod Krakowem.

Po powrocie do domu z imprezy, pijana kobieta zażyła jeszcze dodatkowo leki. Poinformowała o tym męża. Mężczyzna, również po wpływem alkoholu i narkotyków, zaczął ją ratować na własną rękę.



Zdecydował się wykonać jej na siłę płukanie żołądka. "Odczepił rączkę od prysznica i samą końcówkę rurki wsunął do ust żony, po czym odkręcił wodę" - czytamy w dzienniku.



W końcu wezwał pomoc. W chwili gdy na miejsce dojechała karetka, kobieta nie oddychała. Mimo pomocy ratowników, pacjentka zmarła.



Prokuratura Rejonowa początkowo zarzuciła 45-latkowi nieumyślne spowodowanie śmierci partnerki, ale zmieniła zarzut na nieumyślne narażenie żony na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Grozi za to pięć lat więzienia.