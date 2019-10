Remonty w Tatrach. Zamknięte niektóre schroniska i szlaki turystyczne

Choć w Tatrach wciąż mamy piękną pogodę i babie lato w pełni, to z wielu atrakcji nie można korzystać. Zamknięte są kolejki, niektóre schroniska i szlaki turystyczne. Wszystko z powodu remontów. Warto sprawdzić, gdzie nie ma po co się teraz wybierać.

Zdjęcie Schronisko PTTK na Hali Kondratowej /Albin Marciniak /East News

- Kolejka linowa na Kasprowy Wierch - jest zamknięta od 23 września aż do 22 listopada. Kolejka, czy jak ja fachowo nazywają - kolej linowa przechodzi poważny remont. Wagony zostały ściągnięte z lin i wysłane do producenta, gdzie przejdą kontrole i modernizację. W tym czasie będą przesuwane liny nośne. Trzeba to zrobić raz na kilka lat, by nie "pracowały" zawsze w tych samych miejscach na podporach.

- Kolejka na Gubałówkę - nieczynna jest od poniedziałku do najbliższego piątku (25 października). Kolej linowo-terenowa (fachowo) przechodzi rutynowy przegląd techniczny.

- Szlak w Dolinie Roztoki, od Wodogrzmotów Mickiewicza do Doliny Pięciu Stawów - także zamknięty jest od poniedziałku 21 października. Szlak będzie zamknięty z powodu remontu, do odwołania.

- Szlak w Dolinie Strążyskiej - także jest niedostępny dla turystów. W związku z budową przyłącza wodno-kanalizacyjnego, od 9 października szlak od wylotu doliny do Polany Strążyskiej został zamknięty do odwołania.

- Szlak turystyczny między Świnicą a Zawratem - wciąż jest zamknięty do odwołania z powodu obrywu skalnego oraz zniszczenia dużego fragmentu szlaku.

- Szlak zielony na odcinku Myślenickie Turnie - Kasprowy Wierch - występują tam utrudnienia związane z remontem, ale jest otwarty.

- Szlak czerwony na odcinku Kasprowy Wierch - Przełęcz Liliowe - także można przejść, ale trzeba liczyć się z utrudnieniami związanymi z pracami przy naprawie nawierzchni.

- Szlak żółty z Polany Olczyskiej na Nosalową Przełęcz - też jest remontowany, ale dostępny.

- Szlak zielony na odcinku Gęsia Szyja - Rówień Waksmundzka - podobnie, jak te wyżej wymienione.

- Schronisko na Hali Gąsienicowej "Murowaniec" - będzie zamknięte od 1 listopada do 20 grudnia w związku z pracami remontowymi i modernizacyjnymi, które będzie wykonywał nowy najemca.

- Słowacka kolejka ze Smokowca na Hrebienok (czyli po naszemu Siodełko) - także jest zamknięta z powodu remontu do 13 listopada.

- Słowackie szlaki turystyczne - tradycyjnie już zamknięte będą od 1 listopada aż do 15 czerwca przyszłego roku. To zimowe zamknięcie dotyczy właściwie wszystkich szlaków powyżej schronisk, a wyjątkiem Chaty pod Rysami, która także zimą nie jest dostępna.

Od 1 marca do 30 listopada wszystkie szlaki na terenie TPN są zamknięte od zmierzchu do świtu.