RMF: Alarm powodziowy w Małopolsce

​24 osoby ewakuowano z zalanego obszaru w Dąbrowie Tarnowskiej w Małopolsce. Strażacy przygotowują się teraz do ewakuacji kolejnych mieszkańców we wsi Swarzów - wszystko w związku z lokalnymi podtopieniami.

Zdjęcie Nowy Targ (arch.) /Michał Adamowski /Reporter

Mieszkańców ewakuowano z najbardziej zagrożonego rejonu w okolicach rzeki Breń, z ulic Nabrzeżnej i Oleśnickiej w Dąbrowie Tarnowskiej. W nocy częściowo wylała rzeka, zatapiając okoliczne ulice, piwnice i posesje.

W całym powiecie obowiązuje alarm powodziowy. Strażacy przygotowują się teraz do ewakuacji części mieszkańców w miejscowości Swarzów. Mieszkańcy są transportowani do swoich rodzin lub do Urzędu Gminy w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie działa centrum kryzysowe.

To nie jedyny rejon, gdzie ulewy dają się we znaki. Późnym wieczorem RCB wydało ostrzeżenie trzeciego - najwyższego - stopnia dla 11 powiatów na pograniczu województw: świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Lokalnie może spaść nawet 130 litrów wody na metr kwadratowy.

Według rzecznika straży pożarnej, od wczoraj strażacy wyjeżdżali 1150 razy do usuwania skutków wichur, burz i deszczu.

Marek Wiosło