Atak nożownika w Krakowie-Prokocimiu. Wczesnym popołudniem do jednej z przychodni przy ul. Teligi przyszedł mężczyzna z raną kłutą pleców. 40-latek stracił przytomność, lekarze próbowali go reanimować, przewieziono go do szpitala. Mężczyzny nie zdołano jednak uratować. W tej chwili policjanci szukają osoby lub osób, które mogły zaatakować 40-latka.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Damian Klamka/East News /East News

Jak dowiedzieli się reporterzy RMF FM, 40-latek z ranami kłutymi pleców, zdołał sam dotrzeć do przychodni przy ul. Teligi. Zjawił się tam wczesnym popołudniem.

Reklama

W placówce stracił przytomność, próbowano go reanimować, przewieziono do szpitala. Niestety nie zdołano go uratować.

W tej chwili policja poszukuje sprawcy lub sprawców ataku na 40-latka. M.in. zabezpieczane są nagrania z monitoringu, poszukiwani świadkowie.

Funkcjonariusze wstępnie wykluczyli, że tłem ataku mogłyby być porachunki pseudokibiców. 40-latek - jak wynika z ustaleń reporterów RMF FM - nie był związany ze środowiskami kibiców krakowskich drużyn piłkarskich.

Marek Wiosło

Opracowanie: Edyta Bieńczak