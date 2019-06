RMF: Spór o donice na krakowskim Kazimierzu. Miastu grożą kary

Kara pół miliona zł może grozić krakowskiemu urzędowi miasta za... postawienie doniczek na Kazimierzu. Urzędnicy zapowiadają, że będą się odwoływać. Chodzi o donice z zielenią ustawione na placu Nowym. Ich usunięcie nakazuje wojewódzki konserwator zabytków.

Zdjęcie Donice na Kazimierzu /Jacek Skóra /RMF FM

Zdaniem Moniki Bogdanowskiej, wojewódzkiej konserwator zabytków, zmiana organizacji ruchu i powiększenie ogródków kawiarniach powinny być wcześniej z nią skonsultowane. Układ urbanistyczny Kazimierza wpisany jest bowiem na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Innego zdania jest urząd miasta. Krakowski magistrat twierdzi, że organizacja ruchu w mieście nie należy do kompetencji konserwatora zbytków, a donice są po to, by ograniczyć ruch w centrum zabytkowej dzielnicy.

Zdjęcie Spór o donice na krakowskim Kazimierzu / Jacek Skóra / RMF FM

W rejonie placu Nowego od 31 maja obowiązuje nowa organizacja ruchu. Donice z zielenią, które się tam pojawiły, zawęziły jezdnie oraz uniemożliwiają objechanie placu wkoło. W ten sposób więcej miejsca zyskali piesi, kosztem samochodów.

Jest to tymczasowa organizacja ruchu, która ma być testowana przez rok.

