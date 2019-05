Kilkukilometrowy korek na drodze dojazdowej do Morskiego Oka sięgający Polany Zgorzelisko oraz brak miejsc parkingowych - tak wygląda sytuacja pod Tatrami. "Jeśli jest taka możliwość, wybierzcie alternatywę: Halę Gąsienicową, Dolinę Chochołowską, Białego czy Kasprowy Wierch" - apelują strażnicy Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Mimo silnego wiatru i przelotnego deszczu turyści masowo wybrali się, by dotrzeć do Morskiego Oka. Zablokowana jest droga dojazdowa do szlaku w stronę Morskiego Oka.

W czwartek nad ranem zapełniły się wszystkie parkingi. Turyści nie mają gdzie zostawić swoich samochodów. Korek ma kilka kilometrów i sięga Polany Zgorzelisko.

- Nie ma żadnego miejsca postojowego na terenie parku, tym bardziej po stronie słowackiej. Jeśli możecie, wykorzystajcie dzisiaj inną opcję turystyczną. Pod Morskim Okiem jest bardzo duża rzesza turystów, która czeka w samochodach na miejsce postojowe. Jako strażnicy Tatrzańskiego Parku Narodowego apelujemy, by wybrać dziś np. Halę Gąsienicową, Kasprowy Wierch, Dolinę Białego, Kościeliską czy Chochołowską - mówi komendant straży Tatrzańskiego Parku Narodowego Edward Wlazło.

Warto więc rozważyć zmianę planów, by zamiast godzin w samochodzie cieszyć się aktywnym wypoczynkiem na innym z górskich szlaków.

