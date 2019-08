Świadek burzy w Tatrach: Była panika, ludzie byli przerażeni

"Byliśmy w bezpośredniej bliskości tego zdarzenia. Wybraliśmy akurat wejście na Kopę Kondracką. Ok. godz. 13 burza pojawiła się nie wiadomo skąd, nagle" - mówi słuchacz RMF FM pan Krzysztof, odnosząc się do tragedii w okolicach Giewontu. Piorun uderzył tam w grupę turystów. Intensywne wyładowania miały miejsce także w innych rejonach Tatr. Wiadomo, że po polskiej stronie zginęły cztery osoby, w tym dwoje dzieci.

Zdjęcie Ranni turyści transportowani do szpitala w Zakopanem / Grzegorz Momot /PAP

Pan Krzysztof wybrał się z synem i bratem na Kopę Kondracką. "Weszliśmy na wysokość ok. 1500 metrów, jedna, druga, trzecia chmurka, zachmurzyło się, zaczęło lekko wiać i nagle burza... To trwało moment - nie tak jak na nizinach" - relacjonuje słuchacz RMF FM.

"Pomyślałem: Boże, chyba będzie źle"

"Było kilkanaście wyładowań atmosferycznych, trzy na pewno były w bezpośredniej bliskości. Wtedy pomyślałem: 'Boże, chyba będzie źle na Giewoncie'. Niestety byłem złym prorokiem" - dodaje.

Jak podkreśla pan Krzysztof, zdecydowana większość turystów wycofała się z podejścia na Kopę Kondracką, gdy tylko zauważyli gwałtowne pogorszenie pogody.

"Ludzie byli przerażeni"

"Potem, na Hali Kondratowej rozmawiałem z kilkoma osobami, które mówiły, że część turystów zbagatelizowała opady i miała na tyle odwagi, by iść jeszcze w górę. To jest brak rozsądku, brak rozwagi" - ocenia. "Na Hali Kondratowej była panika, ludzie przestraszeni... TOPR-owcy przystąpili do akcji, zaczął latać śmigłowiec TOPR-u. Szczerze podziwiam odwagę pilota. Pełen szacunek dla jego kunsztu" - dodaje.

"Będąc na Hali Kondratowej, mieliśmy dwa warianty drogi do wyboru. Wszyscy turyści zaliczają Giewont. My też się zastanawialiśmy. Można powiedzieć, że opatrzność zadecydowała, że skręciliśmy w lewo" - podsumowuje pan Krzysztof.



Nad Tatrami przeszła dzisiaj potężna burza. Zginęło łącznie pięć osób, w tym jeden jeden turysta po słowackiej stronie. Więcej TUTAJ.

Maciej Nycz