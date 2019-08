1 / 7

Weather.gov podaje, że co dziesiąta osoba, którą poraził piorun, umiera. Śmierć jest związana z zatrzymaniem akcji serca w związku z dużym ładunkiem elektrycznym, który przepływa przez ciało. U osób, które przeżyją rażenie piorunem, występować mogą poparzenia, ale to nie one są najgroźniejsze. Większym problemem są problemy kardiologiczne i neurologiczne związane z rażeniem piorunem. Osoby, które przeżyją, borykać się mogą z takimi problemami jak: silne bóle, depresja, problemy neurologiczne, zmiany osobowości, problemy z pamięcią czy uwagą. Mogą też pojawiać się silne bóle głowy czy problemy ze snem.