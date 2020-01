Prokuratura Rejonowa w Chrzanowie (woj. małopolskie) skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Mateuszowi S., oskarżonemu o zabójstwo partnerki. Mężczyzna miał zadać kobiecie szereg ciosów nożem. Za zabójstwo grozi mu nawet dożywocie.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Jak poinformował w piątek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie Janusz Hnatko, Mateusz S., wcześniej kilkukrotnie karany, swoją ofiarę poznał w 2018 roku w Krakowie. Od tego czasu byli w związku - Mateusz S. często nocował w mieszkaniu kobiety i odprowadzał ją do pracy.

"Następnie zachowanie Mateusza S., w stosunku do pokrzywdzonej zaczęło się zmieniać. Stawał się on zaborczy, zazdrosny, zaczął swoja partnerkę kontrolować i śledzić" - zaznaczył rzecznik PO.

Jak ustalili śledczy, 23 grudnia 2018 roku oskarżony kupił w Krakowie nóż. Następnego dnia rano pojechał do Chrzanowa, gdzie w pobliżu przystanku czekał na pokrzywdzoną, która szła do pracy. W miejscu pracy kobiety doszło pomiędzy nimi do awantury, wywołanej przez Mateusza S. Mężczyzna miał obezwładnić ofiarę gazem łzawiącym i zadać jej szereg ciosów nożem - w głowę, szyję i tułów. Podejrzany miał również porzucić nóż obok ciała zmarłej, uciekając z miejsca zdarzenia.

Mateusz S. był kilka razy karany. Zarzucanego mu teraz przestępstwa dopuścił się w warunkach recydywy. Grozi mu za to kara od ośmiu lat więzienia, 25 lat lub dożywocie.