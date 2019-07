45-letni turysta utonął w Dunajcu. Jego ciało wydobyto w niedzielę w rejonie Szczawnicy.

Zdjęcie Dunajec /Albin Marciniak /East News

Jak donosi "Tygodnik Podhalański", strażacy odebrali zgłoszenie o osobie płynącej nurtem Dunajca, pomiędzy Szczawnicą i Krościenkiem, w niedzielę około godz. 17.30.

Mężczyznę w wodzie zauważyła starsza kobieta. To ona zadzwoniła po służby ratunkowe. Mimo reanimacji, mężczyzny nie udało się uratować.

"Ten człowiek prawdopodobnie stał na brzegu. Nie wiadomo, w jakich okolicznościach dostał się do wody" - powiedział w rozmowie z z "Tygodnikiem Podhalańskim" dyżurny z nowotarskiej straży pożarnej.





Rządowe Centrum Bezpieczeństwa umieściło na Twitterze informację na temat bezpiecznego zachowania nad wodą.

"Wybierajmy kąpieliska strzeżone i nigdy nie pływajmy po wypiciu alkoholu" - podkreśla RCB. Zaznacza, żeby nie skakać do wody w nieznanych miejscach i pływać tylko w miejscach do tego wyznaczonych. RCB zaleca, żeby nie wbiegać do wody rozgrzanym i nie pływać bezpośrednio po posiłku.