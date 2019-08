"Kilkanaście osób zostało rażonych w czwartek przez piorun w okolicy Giewontu. Odnotowano też kilka zgonów w różnych miejscach Tatr" - informuje naczelnik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Jan Krzysztof. Rzeczniczka prasowa wojewody małopolskiego, Joanna Paździo mówi o trzech ofiarach śmiertelnych.

Zdjęcie Ranni przenoszeni do karetki na lądowisku TOPR w Zakopanem / Grzegorz Momot /PAP

"Kilkanaście osób rażonych piorunem w okolicy Giewontu. Mamy bardzo ciężką sytuację. Odnotowano też kilka zgonów w różnych miejscach" - przekazuje naczelnik TOPR-u.

Jak podaje RMF FM, nie żyją trzy osoby: dorosły i dwoje dzieci, w tym 13-letni chłopiec. Informację o liczbie ofiar śmiertelnych potwierdza rzeczniczka prasowa wojewody małopolskiego Piotra Ćwika, Joanna Paździo.

Rzecznik rządu Piotr Müller przekazał, że w związku z trudną sytuacją w Tatrach premier Mateusz Morawiecki uda się na południe Polski. Premierowi będzie towarzyszył pełnomocnik rządu ds. ratownictwa medycznego Waldemar Kraska.

Prezydent Andrzej Duda złożył wyrazy współczucia osobom dotkniętym kataklizmem.





Ok. godz. 17:30 w Zakopanem odbędzie się sztab kryzysowy.

Giewont: Piorun uderzył w turystów

- Około godziny 13:15 otrzymaliśmy zgłoszenie, że w rejonie masywu Giewontu doszło do bardzo intensywnego wyładowania atmosferycznego. Wiemy, że w tym rejonie znajdowało się około 20 turystów - mówi rzecznik policji w Zakopanem Roman Wieczorek.

Jak podaje "Gazeta Wyborcza", podczas krótkiej, ale gwałtownej burzy doszło do "masowego porażenia".

Wśród poszkodowany jest dziecko - informuje "Tygodnik Podhalański".

W akcji ratunkowej bierze udział "Sokół". Śmigłowiec wykonuje lot za lotem.



Ratownicy górscy musieli pieszo dotrzeć w rejon Giewontu. Na miejsce nie można wysłać śmigłowca ratowniczego, ponieważ nie lata on podczas burzy - czytamy z kolei w "Gazecie Krakowskiej".

"Wchodziliśmy na Giewont, kiedy usłyszeliśmy grzmot. Zaraz potem był błysk, zaczęło padać i grzmiało z każdej możliwej strony" - mówił TVN24 świadek gwałtownych burz, które przeszły nad Tatrami (WIĘCEJ TUTAJ).

Wspólna akcja służb

"Cztery śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego biorą udział w akcji ratunkowej w Tatrach, gdzie piorun śmiertelnie raził kilka osób, a kilkanaście zostało rannych. Pierwszy śmigłowiec z bazy LPR w Krakowie wylądował na Polanie Kondratowej położonej pod Giewontem" - mówi zastępca rzecznika prasowego LPR Kinga Czerwińska.

Do Zakopanego dotarły cztery śmigłowce LPR, które transportują rannych do szpitali. Cały czas na lądowisko przy zakopiańskim szpitalu z gór na pokładzie śmigłowca TOPR trafiają ranni, skąd dalej są przewożeni karetkami do tutejszego szpitala, bądź trafiają na pokład śmigłowców LPR i dalej są transportowani do innych szpitali.

W związku z bardzo trudnymi warunkami atmosferycznymi w Tatrach i szczególnie dużą ilością działań ratowniczych prowadzonych w jednym czasie 21 ratowników Grupy Podhalańskiej GOPR wesprze prowadzone tam działania ratownicze - podała w czwartek po południu GP GOPR.

Na miejscu pracuje również straż pożarna.



"Zostaliśmy włączeni do akcji ratowniczej w Tatrach. W tej chwili w akcji uczestniczy około 70 strażaków. Zastępy są wyposażone w samochody terenowe i quady. Rejon koncentracji naszych sił stworzyliśmy obok schroniska górskiego na Polanie Kalatówki oraz przy schronisku na Hali Kondratowej" - powiedział rzecznik zakopiańskiej straży pożarnej Andrzej Król-Łęgowski.

Działania strażaków trwają też przy zakopiańskim szpitalu im. Chałubińskiego, gdzie rozstawili namiot medyczny i organizują punkt przyjęć poszkodowanych.

Z informacji, które podaje Portal Tatrzański wynika, że nieczynne jest schronisko na Hali Kondratowej - są w nim opatrywani ranni. Potrzebujący pomocy zwożeni są również do Kuźnic.

Tragiczne skutki burz

Jak informuje TOPR, w wyniku burz, które przeszły w czwartek nad Tatrami, zginęło kilka osób. Kilkunastu turystów jest rannych.



Według informacji RMF FM, nie żyją trzy osoby, w tym 13-letni chłopiec. Liczbę ofiar śmiertelnych rzeczniczka prasowa wojewody małopolskiego Piotra Ćwika, Joanna Paździo.

Straż pożarna otrzymała zgłoszenia o rażonych piorunem na Hali Kondratowej. W Kościelisku na Blachówce piorun uderzył w drzewo - dowiedział się "Tygodnik Podhalański".

Burze po słowackiej stronie Tatr

Jak podał słowacki portal nowiny.sk, pioruny uderzyły także w szczyt Banówki w słowackich Tatrach Zachodnich. Ucierpiały cztery osoby. Dwie z nich są w poważnym stanie.

Ratownicy zmierzają na miejsce. Na razie nie wiadomo, jakiej narodowości są poszkodowani.





Sztab kryzysowy

W czwartek o godz. 16 powołany zostanie sztab kryzysowy - informował Andrzej Łęcki, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Publicznego Starostwa Powiatowego w Zakopanem.

Łęcki przyznał, że sztab kryzysowy "organizuje się". Dodał, że o 16 zostanie powołany. Planowane jest też spotkanie sztabu z wojewodą małopolskim.

Ok. 17:30, odbędzie się sztab kryzysowy - poinformowała z kolei rzeczniczka prasowa wojewody małopolskiego Joanna Paździo.



"Na miejscu tam, w Zakopanem będziemy mieć sztab kryzysowy, po tym sztabie podamy pewnie więcej informacji. Ale to się w tym momencie klaruje. Teraz najważniejsza jest akcja ratunkowa, teraz nie można przeszkadzać ratownikom" - mówi Joanna Paździo z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. "Teraz najważniejsze jest ściągnięcie tych ludzi, którzy zostali na Giewoncie; sprowadzenie ich i udzielenie pomocy" - dodała.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker poinformował na Twitterze, ze wojewoda małopolski udał się do Zakopanego na polecenie premiera Mateusza Morawieckiego.

Ostrzeżenia dla turystów

W Zakopanem tworzą się ogromne korki, droga jest zablokowana.



Metalowy krzyż na szczycie Giewontu często przyciąga wyładowania atmosferyczne. Przebywanie na szczycie podczas burzy jest niebezpieczne, podobnie jak wędrowanie szlakami, które są uzbrojone w łańcuchy pomocnicze.



GOPR w związku z sytuacją poprosił turystów o rozważne dobieranie celów górskich wycieczek i zwracanie szczególnej uwagi na komunikaty pogodowe.



O sprawie jako pierwsze poinformowało RMF FM.