Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało dwie kolejne osoby w śledztwie dotyczącym ustawiania przetargów na krakowskie nieruchomości w atrakcyjnych lokalizacjach - dowiedziała się PAP. Zatrzymani mieli wręczać łapówki za korzystne dla nich rozstrzygnięcia przetargów.

Zdjęcie CBA; zdj. ilustracyjne /Stanisław Kowalczuk /East News

Temistokles Brodowski z wydziału komunikacji społecznej Biura potwierdził PAP zatrzymanie dwóch osób przez agentów z krakowskiej delegatury CBA - właściciela restauracji i innej osoby.

Zatrzymano je w śledztwie CBA dotyczącym powoływania się na wpływy m.in. w administracji samorządowej oraz w Zarządzie Budynków Komunalnych w Krakowie. W 2018 r. śledczy CBA w tej sprawie zatrzymali siedem osób, które podejmowały się bezprawnego pośrednictwa w załatwianiu najmu lub kupna mieszkań i lokali użytkowych usytuowanych w atrakcyjnych częściach Krakowa oraz dawały łapówki za załatwienie takich decyzji.

"Jeden z obecnie zatrzymanych - właściciel sieci restauracji - obiecywał wręczenie 100 tys. zł, z czego wręczył 20 tys. zł pośrednikowi" - powiedział PAP Brodowski. Pośrednik w zamian miał zobowiązać się do załatwienia w instytucjach samorządowych szybkiego i korzystnego dla przedsiębiorcy wykupu atrakcyjnego lokalu w Krakowie.

Druga z zatrzymanych przez CBA osób miała wręczyć 10 tys. zł łapówki, oczekując za to takiego ukierunkowania aukcji na wynajem usytuowanego nieopodal Rynku interesującego ją lokalu, by go uzyskać.

Brodowski podał, że zatrzymane przez CBA osoby trafiły do nadzorującej śledztwo CBA Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Usłyszały tam zarzuty o charakterze korupcyjnym - podał. Zaznaczył, że sprawa nadal rozwija się i niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty.