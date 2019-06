W Prokuraturze Rejonowej Kraków - Podgórze zostało wszczęte śledztwo w sprawie spowodowania śmierci małoletniego Szymona W. – poinformowała w sobotę prok. Mirosława Kalinowska-Zajdak. 14-latek utonął we wtorek w zalewie Zakrzówek.

Zdjęcie Zakrzówek; Zdj. ilustracyjne /ANNA KACZMARZ / DZIENNIK POLSKI /POLSKA PRESS /East News

Prokuratura będzie badać zarówno okoliczności samego zdarzenia, które doprowadziło do śmierci chłopca, jak również zabezpieczenia i oznakowania terenu bezpośrednio przyległego do zbiornika wodnego Zakrzówek.

"Obecnie trwają przesłuchania bezpośrednich świadków zdarzenia. Przeprowadzono wstępne oględziny miejsca zdarzenia i zasięgnięto opinii biegłych z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej celem ustalenia bezpośredniej przyczyny zgonu małoletniego" - poinformowała prok. Mirosława Kalinowska - Zajdak.

14-letni Szymon we wtorek wraz z kolegami wybrał się popływać. Skakali do wody z 10-metrowej skalnej skarpy. Chłopiec zniknął pod wodą. Mimo dwugodzinnej reanimacji podjętej po wyłowieniu chłopca przez strażaków nie udało się go uratować. Chłopak był bramkarzem krakowskiej Garbarnii. Jego pogrzeb odbył się w piątek.

Po wypadku władze miasta chcą zwiększyć bezpieczeństwo nad Zakrzówkiem. Ma się tam pojawić więcej znaków informujących o zakazie kąpieli, systematycznie będzie naprawiane ogrodzenie, stały dostęp do zbiornika będą miały służb ratunkowe.

Zakrzówek to bardzo popularne wśród krakowian dzikie kąpielisko na terenie dawnych kamieniołomów. Przez to jest niebezpieczne - głębokość wody w niektórych miejscach dochodzi do kilkudziesięciu metrów. Teren jest ogrodzony, a wejście dozwolone jedynie poprzez trzy otwarte furtki.