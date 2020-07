​Wieliczka: Woda zdatna do spożycia w kolejnych miejscowościach gminy

Woda z miejskiego wodociągu jest już zdatna do spożycia w Śledziejowicach; a warunkowo zdatna - na terenie Zabawy i Sułkowa - poinformowano w niedzielnym (26 lipca) komunikacie Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Jak podano w informacji, w związku z otrzymanymi w niedzielę wynikami badań wody Wodociągu Publicznego Wieliczka, miejscowy sanepid wydał decyzję o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia na terenie Śledziejowic.

Reklama

Poinformowano również o warunkowej przydatności wody do spożycia na terenie Zabawy i Sułkowa, co oznacza, że może być ona wykorzystywana do celów sanitarnych, a spożywana dopiero po przegotowaniu jej przez minimum dwie minuty.

Bakterie coli w wodzie

W tych dwóch miejscowościach woda pitna będzie nadal dostarczana beczkowozami i w butelkach, a punkt stały poboru wciąż zlokalizowany jest w miejscowości Węgrzce Wielkie.

Zapewniono, że Miejsko-Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego wciąż pracuje nad usunięciem skażenia wodociągu, a kolejnych informacji można spodziewać się w poniedziałek wieczorem - wtedy znane będą wyniki kolejnych badań.

W nocy z soboty na niedzielę poinformowano, że woda z miejskiego wodociągu jest już zdatna do picia w Wieliczce, Czarnochowicach, Strumianach, Kokotowej i Lednicy Górnej.

Skażenie wody w wielickim wodociągu bakteriami z grupy coli wykryto w czwartek. Około 30 tys. mieszkańców miasta i gminy było zaopatrywanych w wodę pitną z beczkowozów.

Jak powiedział PAP burmistrz bakterie coli zostały wykryte w wewnętrznej instalacji stacji uzdatniania wody. "Z tego powodu z użytkowania musieliśmy wyłączyć około 150 z 500 kilometrów sieci wodociągowej w naszej gminie" - wyjaśnił Artur Kozioł.

"Czyszczenie instalacji będzie trwało aż do skutku. Zleciliśmy badanie próbek pobranych w 13 różnych punktach wodociągu. Przeprowadza je akredytowane krakowskie laboratorium. Pierwsze wyniki powinniśmy mieć w sobotę i będziemy wiedzieć, czy płukanie instalacji przyniosło efekt" - mówił Kozioł.