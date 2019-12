Na jednej z posesji w Wieliczce znaleziono zwłoki 61-letniego mężczyzny. Zmasakrowane ciało przykryte płachtą leżało na taczkach, stojących przy budynku. Podejrzany o zabójstwo, 39-letni Sławomir P. został zatrzymany przez policję - informuje "Dziennik Polski".

Do zdarzenia doszło 22 grudnia. Podejrzany o morderstwo 39-letni Sławomir P. został zatrzymany przez policjantów kilka godzin po odkryciu przestępstwa. 39-latek usłyszał zarzut zabójstwa, nie przyznał się do winy. Grozi mu do 25 lat pozbawienia wolności lub dożywocie. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany.



- Przeprowadzone na miejscu oględziny oraz sekcja zwłok wykonana w Katedrze Medycyny Sądowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, wykazały że przyczyną śmierci mężczyzny były wielonarządowe obrażenia okolic tułowia, skutkujące zachłyśnięciem krwi do dróg oddechowych oraz liczne obrażenia czaszkowo-mózgowe - poinformowała w komunikacie Prokuratura Rejonowa w Wieliczce.



Prokuratura ustaliła, że 61-letni mężczyzna mieszkał w ostatnim czasie w pokoju, wynajmowanym od Sławomira P. Zarówno ofiara, jak i sprawca zabójstwa to mieszkańcy Wieliczki.