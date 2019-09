Wniosek o list żelazny dla Magdaleny Kralki

Do Sądu Okręgowego w Krakowie wpłynął wniosek o zastosowanie listu żelaznego wobec Magdaleny Krlaki, podejrzanej o kierowanie grupą przestępczą - powiedziała w czwartek dziennikarzom rzecznik tego sądu Beata Górszczyk.

Zdjęcie Magdalena Kralka; źródło: policja.gov /Policja

Magdalena Kralka jest podejrzana o kierowanie grupą przestępczą związaną z kibolami Cracovii, która zajmowała się głównie handlem narkotykami - marihuaną i kokainą.

Jej adwokat, Maciej Burda po raz kolejny wystąpił do krakowskiego sądu o wydanie listu żelaznego dla swojej klientki, zapewniając - według doniesień medialnych - że nie będzie ona utrudniała postępowania i wpłaci 100 tys. zł poręczenia.

"Do Sądu Okręgowego w Krakowie wpłynął wniosek o zastosowanie listu żelaznego wobec Magdaleny K. od jej obrońców. List żelazny pozwala osobie oskarżonej, bądź podejrzanej na stawanie przed sądem z wolnej stopy, co oznacza, że ta osoba nie jest zatrzymana ani tymczasowo aresztowana do czasu prawomocnego zakończenia postępowania" - powiedziała w czwartek sędzia Górszczyk.

Podkreśliła, że list żelazny może być wydany tylko na wniosek osoby zainteresowanej. Jak podała, w przypadku poszukiwanej kobiety był on złożony pod koniec 2018 r. i sąd go nie uwzględnił.

Czy drugi wniosek zostanie uwzględniony?

"Mogę powiedzieć tylko ogólnie, że wniosek ten nie spełniał wymogów formalnych. Sąd musiał także dokonać wyboru, czy list żelazny w sposób należyty zabezpieczy prawidłowy tok postępowania, albowiem w tym czasie było zastosowane tymczasowe aresztowanie i wydany Europejski Nakaz Aresztowania, oraz poszukiwania listem gończym" - mówiła rzecznik.

Dodała, że odrzucenie wniosku przez sąd nie oznacza, że adwokat nie może go ponowić. "Nie jestem w stanie stwierdzić, czy ten obecny wniosek zostanie uwzględniony. On dopiero wpłynął do sądu. Wylosowany został sędzia do rozpoznania tej sprawy i po skompletowaniu dokumentów go rozpozna" - mówiła rzecznik sądu. Dodała, że nie ma określonego terminu, w którym sąd musi zająć się wnioskiem.

Kralka z czerwoną notą Interpolu

Górszczyk wyjaśniała, że osoba która ubiega się o list żelazny, musi przebywać za granicą, złożyć oświadczenie dotyczące swojego pobytu na terenie Polski po uzyskaniu listu, zapewnić, że stawi się na każde wezwanie organu prowadzącego postępowanie oraz zapewnić, że nie podejmie prób mataczenia.

Kralka jest poszukiwana na podstawie listu gończego wydanego przez Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie. Za kobietą wydany został Europejski Nakaz Aresztowania, otrzymała ona także czerwoną notą Interpolu, która oznacza najwyższy stopień międzynarodowych poszukiwań w celu aresztowania i ekstradycji. Za ukrywanie poszukiwanej lub pomaganie jej w ucieczce grozi do pięciu lat pozbawienia wolności.