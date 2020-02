Najpierw komornik, a teraz naczelnik urzędu skarbowego ściga 11-letnią Zuzię z Libiąża - informuje "Wprost". Dziewczynka odziedziczyła gigantyczny dług po swoim zmarłym ojcu. Mimo interwencji Ministerstwa Sprawiedliwości, dziewczynka dalej dostaje urzędowe pisma.

Przypomnijmy, że chodzi o sprawę 11-letniej Zuzi z Libiąża, która odziedziczyła milion złotych długu po swoim zmarłym ojcu.

"Wprost" opisał historię, która swój początek miała w 2011 r. To wtedy zmarł ojciec Zuzi. Komornik, egzekwując długi zmarłego, odebrał dziecku rentę po ojcu. Dopiero interwencja dziennikarza sprawiła, że pracodawca komornika przeprosił za błąd i - w ramach zadośćuczynienia - kupił dziewczynce rower.

Do sprawy odniosło się wówczas także Ministerstwo Sprawiedliwości. Resort złożył wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko komornikowi i zbadanie prawidłowości nakazu zapłaty wobec dziecka.

Wszystko wskazywało na to, że na tym problemy Zuzi się kończą. Jak jednak informuje "Wprost", cztery dni po publikacji materiału, naczelnik Urzędu Skarbowego w Chrzanowie wysłał do 11-latki wezwanie, w którym osobiście zobowiązuje Zuzię do złożenia deklaracji podatkowej o nabyciu spadku po zmarłym w 2011 r. ojcu.

Jak zauważa "Wprost", pismo nie zostało wysłane do prawnego opiekuna dziecka, czyli matki Zuzi, a do samej 11-latki. Zgodnie z treścią pisma, jeśli Zuzia nie złoży deklaracji, grozi jej kara za wykroczenie skarbowe - czytamy.