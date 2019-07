Wypadek w kopalni Brzeszcze. Czterech pracowników było uwięzionych w szybie

Podczas prac związanych z opuszczaniem kabla energetycznego w kopalni węgla kamiennego w Brzeszczach (woj. małopolskie) doszło do awarii. W jej wyniku w szybie zostało uwięzionych 4 górników. Akcja ratunkowa trwała kilka godzin, nikomu nic się nie stało.

Do wypadku doszło w niedzielę nad ranem po godzinie 4. Podczas opuszczania kabla energetycznego do szybu "Andrzej VIII", doszło do "wyrwania kołowrotu podtrzymującego kabel" - czytamy w komunikacie kopalni. Zerwała się także lina podtrzymująca przewód.

W efekcie wypadku czterech pracowników zostało uwięzionych w szybie w naczyniu przeciwwagi.

Natychmiast rozpoczęła się akcja ratunkowa. Pracownicy, którzy byli uwięzieni, zostali wyciągnięci przez ratowników na powierzchnię wyciągiem awaryjnym szybu.

Żaden z nich nie odniósł obrażeń.