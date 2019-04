Zaskakująca decyzja marszałka Małopolski ws. polityka Platformy

Dominik Jaśkowiec, szef krakowskiej PO i przewodniczący Rady Miasta został przeniesiony na trzy miesiące do Nowego Sącza przez Witolda Kozłowska marszałka województwa małopolskiego, który do sejmiku dostał się z listy PiS.

Zdjęcie Dominik Jaśkowiec /Beata Zawrzel/REPORTER /East News

"Właśnie wręczono mi decyzję Marszałka Województwa Małopolskiego o czasowym przeniesieniu mnie w pracy do agendy zamiejscowej Urzędu Marszałkowskiego w Nowym Sączu. Mam tam podjąć pracę od dnia 6 maja. Ocenę tej decyzji pozostawiam Państwu" poinformował na Facebooku Dominik Jaśkowiec, szef krakowskiej PO, przewodniczący Rady Miasta, a także pracowniki kancelarii zarządu w małopolskim Urzędzie Marszałkowskim.



- Dominik Jaśkowiec został przeniesiony na na trzy miesiące do agendy w Nowym Sączu. Było to wywołane koniecznością wzmocnienia agendy zamiejscowej. Borykała się ona z problemami kadrowymi. Dlatego pan Jaśkowiec trafi od 6 maja do Nowego Sącza - powiedział Interii Filip Szatanik z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jego zdaniem nie przeszkodzi to wykonywaniu przez Jaśkowca obowiązków Radzie Miasta. - Zgodnie z prawem będzie dostawał wolne na czas pełnienia obowiązków w Radzie Miasta - powiedział Filip Szatanik. Zapewnił także, że nie ma to nic wspólnego z wyborami do parlamentu Europejskiego, które odbędą się 26 maja.



Decyzja marszałka województwa, w którym rządzi PiS wywołała lawinę komentarzy w internecie. "Podła złośliwość, ale niestety pracodawca może delegować pracownika..." napisała jedna z internautek komentując na Facebooku wpis Dominika Jaśkowca.