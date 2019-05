Zatrzymano podejrzanego o spowodowanie tragicznego wypadku na zakopiance

Kierowca podejrzewany o spowodowanie tragicznego wypadku na zakopiance w Rdzawce, został we wtorek zatrzymany i oddany do dyspozycji prokuratora - poinformował PAP zastępca Prokuratora Rejonowego w Nowym Targu Krzysztof Bryniarski.

Zdjęcie Miejsce wypadku na zakopiance w miejscowości Rdzawka / Grzegorz Momot /PAP

W poniedziałkowym wypadku zginął kierowca samochodu dostawczego, a 10 innych osób, głównie pasażerów autobusu, trafiło do szpitali.

"Mamy 48 godzin do podjęcia decyzji o zastosowaniu ewentualnych środków zapobiegawczych wobec podejrzewanego. Nie wykluczamy wniosku do sądu o aresztowanie. Mężczyzna został zatrzymany do dyspozycji prokuratora, ale zostały on jeszcze przesłuchany. Cały czas kompletujemy materiał dowodowy. Czeka jeszcze sekcja zwłok kierowcy, który nie przeżył wypadku" - powiedział PAP prok. Bronarski.

Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym grozi do 12 lat więzienia.

10 osób w szpitalach

Na zakopiance w miejscowości Rdzawka w poniedziałek po godz. 11. zderzyły się cztery pojazdy, w tym dwa auta osobowe, jeden samochód dostawczy i autobus. Autobus przewrócił się na bok, ale podróżujący nim pasażerowie sami zdołali opuścić pojazd. Kierowca samochodu dostawczego nie przeżył.

Do szpitali w Nowym Targu, Myślenicach, Limanowej i Krakowie trafiło łącznie 10 osób, w tym dwie ciężej ranne. W wypadku brały udział łącznie 32 osoby, z czego zdecydowana większość to pasażerowie autobusu. Pozostali poszkodowani nie doznali poważniejszych obrażeń i na miejscu otrzymali pomoc medyczną w specjalnie rozstawionych namiotach. W transporcie rannych uczestniczyły śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i wojskowy Mi8 z 3 Lotniczego Zespołu Poszukiwawczo-Ratowniczego w Krakowie-Balicach oraz karetki.

Zderzenie czołowe

Zakopianka była zablokowana w obu kierunkach przez niemal osiem godzin, a ruch samochodowy był kierowany na objazdy.

Ze ustaleń policji wynika, że kierujący osobowym Oplem poruszając się w kierunku Krakowa, wyprzedzając ciąg pojazdów zderzył się z jadącą z naprzeciwka osobową Mazdą, której kierowca chcąc uniknąć czołowego zderzenia, zjechał na bok. Mimo tego manewru doszło do zderzenia bocznego osobówek, a następnie kierujący Oplem zderzył się czołowo z samochodem dostawczym, a ten z kolei zderzył się z jadącym z naprzeciwka autobusem.