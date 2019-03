Zwłoki w rzece Uszwica. Zakończyła się sekcja zwłok

W piątek zakończyła się sekcja zwłok, które w czwartek znaleziono przy brzegu Uszwicy w okolicach Borzęcina (woj. małopolskie) - informuje Radio Kraków. Wiadomo, że należą one do kobiety. Wciąż jednak nie jest pewne, czy to zaginiona Grażyna Kuliszewska.

"Prokuratura w Tarnowie nie ma wątpliwości, że zwłoki znalezione w czwartek przy brzegu Uszwicy w okolicach Borzęcina należały do kobiety" - donosi Radio Kraków.

W poniedziałek ciało zostanie udostępnione rodzinie, by mogła dokonać identyfikacji.

34-letnia Grażyna Kuliszewska późnym wieczorem 3 stycznia 2019 r. wyszła z domu w Borzęcinie. Miała udać się na lotnisko Kraków-Balice i lecieć do Londynu, gdzie od kilku lat mieszka z synem i z mężem. Od tamtej pory rodzina nie ma z nią kontaktu.